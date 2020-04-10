Кулеба: Проведение нормандского саммита в онлайн-режиме пока не обсуждается

10.04.2020, 12:35, Новости дня

Украина работает над получением согласия Российской Федерации, Франции и Германии на проведение саммита в нормандском формате, после согласования даты будет обсуждаться формат. Об этом 10 апреля во время онлайн-брифинга, который транслировался на странице в Facebook, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Вариант проведения нормандского саммита в онлайн-режиме пока предметно не обсуждается. Но мы работаем над тем, чтобы получить согласие всех трех стран, прежде всего Российской Федерации, Франции и Германии, на проведение такого саммита”, – сказал Кулеба.

⚡️Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Dmytro Kuleba. Про залучення з-за кордону ліків та засобів індивідуального захисту для боротьби з COVID-19, підсумків роботи програми «Захист» за тиждень, протидію спробам РФ послабити санкції на тлі пандемії. Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Neljapäev, 9. aprill 2020

Кулеба отметил, что формат проведения саммита будет обсуждаться после согласования даты его проведения.

31 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что новый саммит “Нормандской четверки” может состояться только после реализации достигнутых в Париже в конце 2019 года договоренностей, в первую очередь по поводу прекращения огня.

Последние переговоры лидеров “Нормандской четверки” – Украины, России, Германии и Франции – состоялись в Париже 9 декабря 2019 года.

В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности состоялся обмен удерживаемыми лицами 76 на 124.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца, но источники “Европейской правды” в Германии сообщили, что в апреле она не состоится.

На 12 марта была запланирована встреча политических советников лидеров “Нормандской четверки”, ее перенесли из-за пандемии коронавируса.