Кулеба: Проведение нормандского саммита в онлайн-режиме пока не обсуждается

⚡️Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Dmytro Kuleba. Про залучення з-за кордону ліків та засобів індивідуального захисту для боротьби з COVID-19, підсумків роботи програми «Захист» за тиждень, протидію спробам РФ послабити санкції на тлі пандемії.

