В Киеве за сутки выявили 13 случаев COVID-19

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10.04.2020, 12:35, Новости дня

В Киеве зарегистрировано уже 348 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За последние сутки зафиксировано 13 новых случаев. 

Среди них восемь женщин в возрасте от 21 до 91 года, 13-летняя девочка, четверо мужчин от 35 до 71 года. Среди вновь выявленных заболевших – двое медиков.

Умерли от COVID-19 в Киеве шесть человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 10 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,6 млн, из них более 355 тыс. вылечились, а 95 758 умерли.

По состоянию на 9.30 10 апреля в Украине подтверждено инфицирование коронавирусом 2203 человек, скончалось 69 человек, из которых 12 – за последние сутки, 61 человек уже вылечился.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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