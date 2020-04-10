В Германии зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

10.04.2020, 12:35, Новости дня

В Германии количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки увеличилось на 5323 человека – до 113 525, сообщил утром 10 апреля федеральный Институт Роберта Коха, который специализируется на изучении инфекционных заболеваний.

От коронавируса в стране погибло 2373 человека, из них 266 – за последний день. Как отметил телеканал CNN со ссылкой на своего немецкого корреспондента, это наибольшее количество погибших от инфекции за сутки, зарегистрированное в Германии с начала вспышки эпидемии.

“Немецкая волна” уточнила, что институт учитывает статистику, которую получает из федеральных земель, и обновляет данные на своем сайте лишь раз в день.

При этом по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение вируса в реальном времени, в Германии уже более 118 тыс. инфицированных, а количество погибших составляет 2607 человек.

9 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что данные о распространении коронавирусной инфекции в стране дают основания “для осторожной надежды”. Она подчеркнула, что ситуация остается “хрупкой”, поэтому необходимо возвращаться к нормальной жизни “маленькими шагами”, постепенно снимая ограничения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации Университета Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,6 млн, из них более 356 тыс. вылечились, а 95 808 умерли. Германия по количеству инфицированных занимает пятое место в мире, при этом количество погибших в стране существенно ниже, чем в других самых пострадавших от коронавируса странах.