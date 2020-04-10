 

Коллекторы заработают на кризисе: должников станет больше

10.04.2020, 12:32, Новости дня

Карантин и снижение экономики приведет к росту количества банкротств и должников в России, прогнозируют коллекторы.

Рынок "плохих долгов" вырастет на 10–15% к осени, сообщил "Ведомостям" президент Эльман Мехтиев. Именно "плохими долгами" занимаются коллекторы.

По итогам 2019 года долг россиян перед банками достиг 17,6 триллиона руб., из них на просроченную задолженность приходится около 740-750 миллиардов рублей без учета штрафов и пеней. Доля просроченной задолженности составляла 4-4,2% по итогам 2019 года. Из 740-750 миллиардов рублей около половины реструктуризируется по договору с банками.

На начало 2020 года на одного работающего жителя РФ приходилось в среднем 18-20 тысяч рублей просроченного долга – это примерно одна зарплата в среднем. За 10 лет этот показатель вырос в 6 раз – на начало 2010 года на каждого работающего россиянина в среднем приходилось не более 3 тыс. рублей просроченного долга.



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