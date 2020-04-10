Вести.net: приложения для тренировок дома установили рекорд по скачиваниям

10.04.2020, 12:32, Новости дня

Приложения для тренировок дома установили рекорд по скачиваниям и расходам в них на фоне самоизоляции людей по всему миру, и временного закрытия спортзалов глобальные данные приводят аналитики App Annie. За последнюю неделю марта такие программы скачали почти 60 млн раз, а потратили в них почти $36 млн. Рост скачиваний по всему миру составил 45%, рост затрат – 10%.

Самые заметные изменения предсказуемо в Италии, там приложения стали скачивать в два раза чаще и тратить тоже почти в два раза больше. Следом идут Франция, Испания, Бразилия везде рост очень значительный. При этом аналитики поясняют, что традиционно весна – это время спада подобных приложений, люди чаще стараются заниматься вне дома, однако тренд сломала самоизоляция, теперь аудитория проводит в подобных приложениях рекордно много времени, больше 100 млн часов в неделю.

Причем рост достигается как за счет прихода новой аудитории, так и за счет возвращения старой. Естественно, создатели приложений пытаются использовать глобальный тренд, многие из них открывают значительную часть контента на бесплатной основе, или вообще делают программы полностью бесплатными. Из лидеров например так поступили Runtastic и Nike со своим приложением Training Club. Увеличил время бесплатной подписки и стартап Peloton, к которому в последнее время приковано особое внимание в США из-за необычной бизнес-модели.

Компания продает велотренажеры и беговые дорожки, а так же подписку с онлайн-тренировками, которые проходят в режиме прямого эфира. Ее основатели настаивают, что особый эффект достигается когда тренер подбадривает участников, включает им интенсивную музыку и так далее. В приложении есть и трансляции тренировок без использования дорогих тренажеров: йога, растяжка, фитнес и тому подобное.

Приложение уже скачивают в пять раз больше, чем обычно, акции компании выросли уже на 10% и стартап не стал приостанавливать эфиры несмотря на эпидемию. А теперь разбирается со скандалом. Дело в том, что один из тренеров заразился коронавирусом и всех сотрудников, кто контактировали с ним, пришлось поместить на карантин, но даже несмотря на это трансляции прекращать не будут, просто их станет меньше.

Что касается России, у нас за последний месяц появилось как минимум два приложения, созданных для тренировок дома – это Motify и Champions. Первое создала команда, которой руководят бывшие топ-менеджеры Mail.ru Group, но оно довольно стандартно работает по подписке и подбирает для пользователей записанные видео с тренировками, тренеры получают процент от просмотров. Второе – Champions тоже предлагает видеотренеровки, но в записанных роликах профессиональные спортсмены уровня олимпийских чемпионов и чемпионов мира. В нем интереснее не титул тренера, а то, что Champions не просто показывает ролик, но еще и то, что с помощью камер и нейросетей отслеживает правильность выполнения упражнений и указывает пользователям на ошибки. Сама по себе такая техника уже использовалась в спортивных приложениях, например, в баскетбольном тренере HomeCourt. Там программа подсказывала как правильно работать с мячом. Это приложение пару лет назад Apple отметила, как лучшую спортивную программу.

Но вернемся к Champions. Коллега Вести.net протестировал его и заметил, что для тренировок лучше всего выводить видео со смартфона на телевизор или любой другой большой экран. Без этого повторять за тренером и следить за ошибками не очень удобно. Зато на время пандемии разработчики сделали программу полностью бесплатной. Ну и напоследок еще один интересный тренд. Как говорят аналитики App Annie люди активно скачивают не только приложения для тренировок, но и те, что относятся к так называемой категории ментального здоровья: программы для медитации, консультации по продуктивной работе. Очевидно, люди во всем мире здорово устали от самоизоляции и ищут способы справиться с ней.

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Вести.Hi-tech