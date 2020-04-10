“Руслан” доставил в Казань 6 миллионов масок из Китая

10.04.2020, 12:32, Новости дня

Крупнейший в мире грузовой самолет "Руслан" доставил в Казань 5,8 миллионов масок из Китая и боксы для транспортировки заболевших COVID-19. Они будут направлены на производства и в медучреждения республики. Доставка была организована компанией "Татнефть" по указу президента Татарстана.

Кроме того, борт переправил шесть линий по производству одноразовых масок. Оборудование планируют установить в Нижнекамске и Казани. Новая техника будет производить более 15 млн изделий каждый месяц. Это позволит максимально сократить дефицит масок для местного населения.

Напомним, за прошлые сутки в стране было выявлено 1786 случаев заболевания коронавирусом в 57 российских регионов. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. В Татарстане новых заболевших зафиксировано не было.

Отметим также, что по поручению Рустама Минниханов в республике усилено патрулирование городов для выявления людей, которые нарушают режим самоизоляции. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на руководителя пресс-службы президента РТ Лилию Галимову. Ведение такой меры вызвано большим количеством звонков на горячую линию оперштаба – жители выразили беспокойство из-за то, что на улицах многолюдно.

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ГТРК "Татарстан"