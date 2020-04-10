 

Жители Подмосковья задержаны за попытку продать 350 поддельных тестов на коронавирус

10.04.2020, 12:30, Новости дня

Столичные полицейские задержали подозреваемых, которые продавали поддельные тесты на коронавирус, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по городу Москве пресечена попытка реализации поддельных тестов на COVID-19. Оперативники обнаружили, что на одной из интернет-площадок размещено объявление о продаже указанных тестов. В дальнейшем при попытке сбыта 350 единиц заявленной продукции по цене 2,3 тыс. рублей за каждую были задержаны трое жителей Подмосковья», – передает ТАСС слова Волк.

По ее словам, подозреваемые продавали вакуумные одноразовые пробирки для отбора образцов крови, содержащие неизвестное вещество, вся изъятая продукция направлена на исследование.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Во вторник в Москве была задержана группа молодых людей, продававших поддельные тесты на определение коронавируса. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Тысячи видеозвонков сервиса Zoom попали в Интернет

13.02 / Екатеринбург примет финал Кубка России по футболу

25.02 / Автоновости: Компания Volkswagen представит электрический спорткар с инновационной батареей

13.02 / Базовая версия кроссовера Skoda Karoq появится в РФ в конце 2020 года

13.03 / Саакашвили призвал соотечественников ограбить миллиардера Иванишвили

14.02 / Названы худшие сцены секса в кинематографе

22.02 / Когда сойдутся пять двоек… Что предсказала Ванга на 22.02.2020

13.02 / Чемпионат КХЛ. “Авангард” победил на своем льду “Адмирал”

24.02 / В Германии автомобиль въехал в толпу на карнавале

04.03 / Человек может распространять коронавирус даже после выздоровления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска