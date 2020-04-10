Жители Подмосковья задержаны за попытку продать 350 поддельных тестов на коронавирус

10.04.2020, 12:30, Новости дня

Столичные полицейские задержали подозреваемых, которые продавали поддельные тесты на коронавирус, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по городу Москве пресечена попытка реализации поддельных тестов на COVID-19. Оперативники обнаружили, что на одной из интернет-площадок размещено объявление о продаже указанных тестов. В дальнейшем при попытке сбыта 350 единиц заявленной продукции по цене 2,3 тыс. рублей за каждую были задержаны трое жителей Подмосковья», – передает ТАСС слова Волк.

По ее словам, подозреваемые продавали вакуумные одноразовые пробирки для отбора образцов крови, содержащие неизвестное вещество, вся изъятая продукция направлена на исследование.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Во вторник в Москве была задержана группа молодых людей, продававших поддельные тесты на определение коронавируса.