Психологи призывают женщин говорить мужчинам комплименты: ТОП-7 самых желанных фраз

10.04.2020, 12:30, Разное

Эксперты назвали 7 фраз, которые мужчины хотели бы слышать чаще. Вовремя сказанные слова одобрения способны улучшить отношения.

Бытует мнение, что за каждым успешным мужчиной обязательно стоит женщина. Уверенность в том, что все получится, а трудности носят временный характер, окрыляет необыкновенно. Положительная мотивация — двигатель прогресса. Представителям сильного пола далеко не безразлична их внешность. Женщине важно показать не только привлекательную сторону спутника жизни, но и подчеркнуть ту «изюминку», которая заставила обратить внимание именно на этого человека. С годами фигура может потерять свою былую стройность, а от некогда пышной шевелюры останутся только воспоминания. Не стоит комплексовать по этому поводу, ведь чувства не ослабели, а появившаяся седина только добавила любимому мужчине солидности и привлекательности.

Гармоничность отношений — это заслуга обеих половинок союза. Помимо трогательных признаний в любви слишком важны бывают на первый взгляд незначительные знаки внимания, из которых могут складываться крепкие отношения. Очевидно, не стоит жаловаться окружающим на то, что близкий человек не любит чистить свежую рыбу. Зато он поймал её, проснувшись еще до восхода солнца и не потревожив сладкий сон близких, отправился на речку. В любом случае вклад в отношения должен быть замечен без дополнительных выяснение «больше-меньше», а любые старания оценены по достоинству.

Уважение и доверие настолько тесно переплетены в жизни счастливых пар, что с возрастом, когда речь заходит о любви, многие подразумевают именно эти качества. «Я верю тебе, как самой себе», «я всецело полагаюсь на твое решение» — эти фразы подчеркнут всю значимость отношений. О своих чувствах нужно говорить, привязанность не возникает на пустом месте. «Высокопарных фраз не стоит опасаться», — пел когда-то знаменитый бард, но если человек предпочитает более приземленную форму выражения, в этом нет ничего предосудительного. Шутка, юмор, понятный, возможно, только для двоих, может не только поднять настроение, но и рассказать о самом дорогом— чувстве любви, подчеркивают психологи.