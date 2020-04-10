Певица Валерия даст живой концерт в благодарность медикам

10.04.2020, 12:30, Новости дня

Певица Валерия станет одной из первых участниц серии живых концертов «Золотой микрофон» в рамках акции «Русского радио», призванной поддержать россиян в период пандемии коронавируса.

«В период распространения коронавирусной инфекции «Русское радио» решило поддержать слушателей и подарить им хорошее настроение. Сложнее всего приходится в период пандемии врачам, которые борются за жизни людей. Многие стараются поддержать медиков, кто-то приносит бесплатные обеды, другие запускают флешмобы в их поддержку. А «Русское радио» запускает серию живых концертов «Золотой микрофон». Врачи смогут выйти в прямой эфир, пообщаться со слушателями и оставить свои заявки на песни, которые хотят услышать», – информирует teleprogramma.pro.

Выступление артистки запланировано на 16.00 мск 10 апреля.

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Публикация от VALERIYA (@valeriya) 3 Апр 2020 в 3:50 PDT

Супруга Иосифа Пригожина не только исполнит полюбившиеся песни, но и представит новую композицию. «Я счастлива, что смогу подарить слушателям «Русского радио» свое выступление. Сейчас, во время самоизоляции, мы, артисты, скучаем по сцене, по зрителям. Без этого обмена энергией невозможно продолжение творчества. В эту пятницу – пусть и в онлайн-формате – мы с моими поклонникам вновь встретимся! Для меня большая честь, что мое выступление будет посвящено медицинским работникам, которые день и ночь, почти без отдыха несут свою службу», – сказала Валерия.

Увидеть концерт можно будет на сайте и в приложении «Русского радио», а также на странице станции в «Одноклассниках».

Проект «Золотой микрофон» объединил более 80 исполнителей: Диму Билана, Владимира Преснякова, Ирину Дубцову, Сергея Лазарева и других известных артистов.

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