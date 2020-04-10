Oukitel C18 Pro за 149$ лучше Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп

10.04.2020, 12:30, Разное

Сотрудники китайской фирмы Oukitel вскоре собираются выпустить бюджетный смартфон C18 Pro с основной тройной камерой. Производитель утверждает, что их разработка превосходит по качеству более дорогостоящий аппарат Xiaomi Mi CC9 Pro.

Как ранее выразились представители компании, довольно часто макрокамеры малоизвестных фирм являются в действительности поддельными, а если они имеют отдельный датчик изображения, то его технические параметры ниже по факту утвержденных. Вскоре бренд намерен презентовать бюджетный девайс под названием C18 Pro с полноценной тройной камерой, обладающей отличным модулем для съемок макро. Компания будет продвигать свой новый технологический продукт пол девизом «Разделяй правду и подделку».

На рынке мобильный аппарат поставится с главной камерой на 16 Мп, широкоугольным датчиком на 8 Мп и макрокамерой разрешением 5 Мп. Он также обладает 6,55-дюймовым дисплеем и аккумулятором 4000 мАч. Изготовитель сделал акцент на том, что параметры камеры соответствуют реальности, а сама деталь при этом применяет технологию искусственного интеллекта в целях улучшения качества изображения. Также представители азиатской фирмы рассказали, что их смартфон стоимостью 149 американских долларов превосходит по качеству макрокамеры Xiaomi Mi CC9 Pro, хотя последний стоит почти в 2,5 раза больше. Именно Mi CC9 Pro является первым в мире смартфоном с камерной на 108 Мп.

Новый гаджет Oukitel появится на прилавках торговых точек 20 апреля, его первоначальная цена составит всего лишь 99 долларов США.