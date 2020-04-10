Мнение: 7 способов избавиться от страха увольнения

10.04.2020, 12:30, Разное

Страшно жить, когда твоя фирма завязана на единственного клиента, который оплачивает большую часть твоих счетов. С таким клиентом очень сложно договариваться на равных, так как клиент отлично понимает: если он приостановит заказы, твоя фирма уйдёт в глубокие минуса.

Некоторые корпорации даже используют этот фокус для рейдерства. Находят небольшое перспективное предприятие, загружают его заказами на очень выгодных условиях, обещают, что будут заказывать ещё вдесятеро больше. Предприятие разрывает договоры с остальными клиентами, берёт кредит под расширение, чтобы увеличить объёмы производства. И тут на пороге появляется эмиссар от корпорации: «Дорогие поставщики, выбирайте, или мы вас покупаем за вот такие символические деньги, или мы отменяем все заказы, и вы разоряетесь».

Вчера в посте про учителей мне написали первым же комментарием: «беснующееся руководство… уволит учителя за прогул, если он не будет отвечать в чатике хотя бы 2 часа». Там я писал о том, что на удалёнке педагогу надо переводить общение с родителями школьников в электронную почту, чтобы они не отвлекали его от работы:

https://olegmakarenko.ru/1830263.html

Действительно, часто сотрудники загоняют себя в зависимое положение, когда начальство может издеваться над ними, как гоблин над резиновой лодкой, а им остаётся только вздыхать и покорно повторять: «хорошо, Алёна Ивановна, всё сделаю, как вы говорите».

Причина в том, что работа становится для таких сотрудников тем самым «единственным клиентом», от которого они полностью зависят, и разрыв отношений с которым может вылиться в финансовую катастрофу.

Известный факт: если задерживаете зарплату хотя бы на один день, и у вас нет на то какой-нибудь очевидной всем причины типа выходного дня или внезапно заболевшего бухгалтера, то вот в первый же день задержки ваши сотрудники полезут на «Хедхантер», чтобы посмотреть, если ли открытые вакансии у ваших конкурентов. Не потому, что они к вам «нелояльны», как говорят некоторые далёкие от жизни бизнес-тренеры, а потому что вы для них — основной источник дохода, и они не могут себе позволить этот источник дохода так просто потерять. По той же причине сотрудники склонны верить самым дурацким паническим слухам о состоянии дел в компании. Мелкие проблемы фирмы становятся невероятно важны в том случае, если вы в этой фирме работаете, и если наполнение вашего кошелька целиком от неё зависит.

Снова обойдём стол и сядем на место наёмного сотрудника, работающего на полную ставку. Теперь мы ясно видим проблему: с одной стороны, мы не можем работать в 10 местах сразу, а с другой стороны, работа в одном-единственном месте чревата попаданием в неприятную зависимость от начальства.

Проблема отнюдь не нова, и потому умные люди давно уже разработали целый набор инструментов, позволяющий полностью её разрешить. Вот краткий рецепт.

1. Держите на банковском счёте, в облигациях или в банковской ячейке запас денег, достаточный, чтобы прожить полгода, не снижая серьёзно уровень жизни.

2. Обеспечьте себе дополнительный источник дохода типа квартиры под сдачу или пакета акций, чтобы даже в худшей ситуации вы продолжали получать хотя бы 25% от своей месячной зарплаты.

3. Держите в тонусе те профессиональные навыки, которые позволят вам в случае чего быстро устроиться в другое место. Желательно иметь хотя бы две профессии, чтобы в случае глобальных проблем, например, с туристической индустрией, вы могли уйти в репетиторы по английскому.

4. Создайте семью, ячейку общества, и позаботьтесь о том, чтобы вы со своей половинкой работали в разных компаниях. Желательно, даже в разных отраслях экономики.

5. Решите жилищный вопрос. Заведите или квартиру в собственности, или дополнительный надёжный источник дохода, который гарантированно позволит снимать квартиру.

6. Не торопитесь подтягивать свой уровень потребления к вашим доходам. Вы должны быть готовы к тому, что вам придётся какое-то время жить на вдвое-втрое меньшую сумму, чем сейчас.

7. Откажитесь от необеспеченных кредитов. Если вы берёте кредит в 200 тысяч рублей, то у вас в собственности должен быть, например, автомобиль стоимостью в 500 тысяч, который вы будете готовы в случае чего продать.

Если вы выполняете эти нехитрые правила, увольнение вам не страшно — у вас есть план «Б», план «В» и план «Г» на случай любого поворота событий. Вы можете договариваться с начальством на равных, так как адекватные сотрудники всегда в цене, и так как финансовая подушка позволяет вам легко отказываться от невыгодных предложений.

Конечно, тем, у кого сейчас нет ни денег, ни жилья, ни надёжной профессии, потребуется как минимум нескольких лет, чтобы обеспечить себе финансовую стабильность, однако мы живём в свободной стране — жить беспечной бабочкой, которая не думает о будущем, законом не запрещено.