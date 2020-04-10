Мнение: ОПЕК+. Промежуточные итоги (2)

10.04.2020, 12:25, Разное

Предварительные итоги достигнутых договоренностей по сокращению выглядят так:

Пояснение здесь одно: серая колонка – это та база, с которой договорились отсчитывать сокращение (красная колока). Итоговая добыча – в голубой колонке.

По факту Россия сокращает от текущих 11,2 млн баррелей до 8,47 млн, теряя 2,73 млн баррелей, Саудовская Аравия – с 10,150 (фактическая добыча на конец марта) до тех же 8,47, теряя 1,68 млн.

Соглашение действует до 10 июня, после чего квоты снова будут пересматриваться в зависимости от ситуации со спросом.

США, как видно, в соглашении нет. Напомню, что Путин выдвинул условие, которое у нас с какого-то перепуга назвали ультиматумом, что Россия будет сокращать добычу только при условии участия в соглашении США, Мнение Путина, как и следовало ожидать, проигнорировали. Невелика птица. Тень, знай свое место.

Достигнутое соглашение имеет два нюанса. И оба связаны с Россией. Российские месторождения в арктической зоне значительно истощены и обводнены. Технологическое закрытие, даже временное, "запарафинит" эти месторождения, и распечатывать их заново может быть занятием совершенно нерентабельным. То есть – прекратить добычу можно, восстановить ее – сомнительно. Когда у вас за бортом температура около нуля, а внизу – вечная мерзлота, то это существенно отличается от аравийских песков и плюс 25 среднегодовой температуры. Но, понятно, когда в марте гордо хлопали дверью, о таких пустяках не думали. В теплых кабинетах вообще всё выглядит несколько иначе, чем в поле. Особенно, если ты там нечастый гость, только чтобы по прямой связи доложить президенту об очередном грандиозном успехе. Президент тоже не вникает, а потому смело и решительно поддерживает любую авантюру своих подельников.

Второй нюанс – учитывая катастрофу, в которую неизбежно попадает российская нефтяная отрасль с таким серьезным сокращением, у Кремля может возникнуть соблазн обмануть партнеров. Но партнеры – не российские пенсионеры, утираться не станут. В случае, если Россия будет пытаться смошенничать, возможны персональные санкции, тем более, что 10,2 млн баррелей сокращения – это всё равно меньше минимально необходимого уровня, так как дисбаланс на рынке сегодня – порядка 20-25 млн баррелей. А свободных мощностей для хранения даже при сокращении на 10 млн хватит до конца мая. Поэтому следующую встречу намечают 10 июня, а возможно, в случае срочной необходимости – и ранее.

Сегодня состоится встреча министров энергетики стран ОПЕК и большой двадцатки. На ней будут рассматривать в основном вопросы, связанные со спросом, так как сокращение добычи – это полдела. Всем сейчас управляет именно спрос. По самым оптимистичным оценкам он может восстановиться не более чем до 90 млн баррелей. То есть – нынешнее сокращение в самом лучшем случае станет потолком, выше которого добыча подняться не сможет ближайшие года два.

Естественно, всех интересует и еще один параметр – цена на нефть. И опять-таки, при самом безудержном оптимизме пока максимальные оценки колеблются в районе 45 долларов за баррель. Это очень мало, но теперь, похоже, даже такой цене придется радоваться, как манне небесной.

Для России складывающаяся ситуация носит двоякий характер. Конечно, олигархи и путинская свора воровать меньше не станут. За катастрофу будет платить народ. Это плохая новость. Хорошая новость – она же. Возникает надежда, что народ, подтянув пояса и оплачивая путинскому ворью его убытки, будет меньше воспринимать льющиеся из телевизора помои о величии и неземной мудрости Великого правителя. А на фоне его трусливого бегства от проблем с эпидемией глаза должны открываться быстрее и шире.

В этом смысле поражение потерпела не Россия, а режим. Народу от ворованной у него нефти и газа все равно не доставалось ничего. Нынешняя ситуация – это мощный внешний фактор, разрушающий устойчивость не столько страны, сколько правящего бандитского режима. И в этом смысле печалиться не о чем. Чем быстрее он рухнет – тем больше останется стране и народу того, что он не успеет украсть и вывезти из страны.