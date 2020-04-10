Коронавирус заподозрили у 170 врачей и пациентов клинической больницы в Уфе
10.04.2020, 12:16, Новости дня
Коронавирусную инфекцию подозревают у 170 пациентов и врачей республиканской клинической больницы в Уфе, закрытой на карантин 6 апреля, сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
«У большинства пациентов и врачей анализы отрицательные. У нас 170 результатов, которые подлежат повторной проверке и направлены в Роспотребнадзор с целью объективной оценки», – приводит его слова ТАСС.
За минувшие сутки в РФ подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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