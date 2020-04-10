Коронавирус заподозрили у 170 врачей и пациентов клинической больницы в Уфе

10.04.2020, 12:16, Новости дня

Коронавирусную инфекцию подозревают у 170 пациентов и врачей республиканской клинической больницы в Уфе, закрытой на карантин 6 апреля, сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

«У большинства пациентов и врачей анализы отрицательные. У нас 170 результатов, которые подлежат повторной проверке и направлены в Роспотребнадзор с целью объективной оценки», – приводит его слова ТАСС.

За минувшие сутки в РФ подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.