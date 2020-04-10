Патрушев оценил угрозу переброски в Россию террористов из Сирии и Ирака

10.04.2020, 12:16, Новости дня

Террористические организации не оставляют попыток перебросить в Россию боевиков из Сирии и Ирака, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в режиме видеоконференции с регионами Урала.

По его словам, «угроза терроризма, к сожалению, продолжает существовать», она вызвана активностью международных террористических организаций и функционированием на территории РФ законспирированных «спящих ячеек», осуществляющих сбор финансовых средств для своей деятельности.

«Не прекращаются попытки переброски в нашу страну лиц, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке», – приводит его слова ТАСС.

В феврале Патрушев сообщал, что в прошлом году на Северном Кавказе было предотвращено девять терактов.

Ранее первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин сообщал, что за 2019 год в РФ предотвратили 34 теракта на стадии подготовки.