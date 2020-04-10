Ученые показали, как распространяется вирусное облако после кашля в магазине

10.04.2020, 12:15, Новости дня

Финские ученые создали трехмерную компьютерную модель того, как во время кашля вирусы разносятся по магазину с частицами слизи и слюны. Пресс-релиз, посвященный их работе, размещен на сайте Университета Аалто. Исследователи предполагают, что модель поможет лучше понять распространение нового коронавируса.

Авторы использовали в своей работе суперкомпьютер, чтобы симулировать распространение вирусных частиц, вырывающихся из респираторного тракта при кашле. Они моделировали сценарий, при котором человек кашляет, когда стоит между рядов полок в магазине. Модель учитывала влияние внешних факторов, включая вентиляцию.

Моделирование показало, что вирусные частицы распространяются быстро, но их концентрация снижается по мере удаления от кашляющего человека. Авторы указывают, что процесс «растворения» аэрозольного облака может занять несколько минут. Теоретически, человек, который проходит через такое облако, может вдохнуть некоторое количество вирусов. Однако это исследование не может показать, приведет ли это к заражению.