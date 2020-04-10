От Адольфа до Мира: Полунин и Ильиных рассказали Урганту о сыне и жизни в изоляции

10.04.2020, 12:14, Разное

Молодые родители впервые вышли на публику вместе после рождения сына – их первенец Мир появился на свет в январе этого года. На шоу Ивана Урганта 25-летняя Елена Ильиных и 30-летний Сергей Полунин поделились с телеведущим, почему выбрали для малыша такое редкое имя и какие варианты рассматривали.

Сергей Полунин и Елена Ильиных на шоу “Вечерний Ургант”Договорились, что если родится девочка, имя выберу я, а все варианты имен для сына в итоге придумал Сережа, о чем я потом пожалела. Среди них были Шива, Ши, Самсон… В один из дней Сережа сказал: “Все, я нашел имя – Адольф”,- рассказала Ильиных. Полунин, в свою очередь, отметил, что имя ему очень нравится и означает оно “благородный волк”. Правда, связь с Адольфом Гитлером не позволила Сергею назвать сына именно так:

Красивое имя, но один человек его очень испортил. Пришлось передумывать.

К тому же, по словам Полунина, как только малыша называли Адольфом, он начинал плакать, и в итоге мальчика назвали Миром. Сейчас звездные родители проводят с сыном все время:

Играем, плаваем, разговариваем. Хорошо, что есть возможность побыть вместе. Мы уже четыре месяца в такой самоизоляции.

Сергей Полунин и Елена Ильиных Полунин добавил, что они с Еленой не забывают поддерживать себя в форме – каждое утро тренируются дома по 30−40 минут. Убедиться, что Сергей действительно находится в прекрасной форме, можно сегодня – артист станцует в московском зале “Зарядье” один, без зрителей, но его выступление будет транслироваться в онлайн-режиме. Танцовщик представит балет Sacre, посвященный истории Вацлава Нижинского и основанный на балете Игоря Стравинского “Весна священная”.

Напомним, впервые об отношениях Елены Ильиных и Сергея Полунина заговорили в начале апреля 2019-го, когда они вместе появились на церемонии вручения премии Crocus Fitness Awards. Со сцены Сергей сказал, что пришел поддержать любимую, чем спровоцировал слухи об их романе. Официально свои отношения звезды подтвердили позже – на шоу “Вечерний Ургант”. А в интервью HELLO! впервые рассказали свою историю любви.

Мы познакомились в Instagram. У меня был довольно странный период, когда я много чего там писал, может быть, даже разрушительного для себя. Это продолжалось со дня моего рождения, 20 ноября прошлого года, и до 20 февраля, а потом меня вдруг отпустило. Я стер все, что постил, но перед тем, как удалить, зашел в Direct, куда вообще никогда в жизни не заглядывал. Листал, листал и вдруг остановился на сообщении Лены. Она писала: “Спасибо за искусство…” Но мне неважны были слова. Я вдруг почувствовал какую-то вибрацию… Удивился. Решил: потеряю сообщение, а если найду снова, значит, что-то действительно есть. И дальше я погрузился в это безумное количество писем, но, листая обратно, сразу же попал на него. Потом зашел в профиль и как-то почувствовал, что это именно тот человек, с которым мы будем вместе. Просто знал это.