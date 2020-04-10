Эмбер Херд может попасть в тюрьму из-за фальсификации показаний против Джонни Деппа

10.04.2020, 12:14, Разное

Судебное разбирательство между бывшими супругами приобретает все более неожиданный поворот. Ранее главной потерпевшей стороной в разводе “Херд-Депп” была именно Эмбер Херд, заявлявшая о побоях со стороны бывшего мужа и домашнем насилии, теперь же каждое сказанное ею в суде слово общественность подвергает сомнению. Как сообщало несколько часов назад издание International Business Times, актрисе может грозить тюремное заключение сроком до трех лет за фальсификацию показаний и улик: пресловутые побои Эмбер могла подделать для того, чтобы получить от судьи запретительный приказ. Чтобы доказать это, адвокаты Джонни Деппа собираются привлечь к разбирательству актера Джеймса Франко, который как раз виделся с Херд накануне и после того момента, когда у актрисы на лице появился синяк (с ним Эмбер впоследствии и пришла в здание суда в мае 2016 года).

Эмбер ХердЕще один эпизод из разбирательства пары, который теперь вызывает много вопросов – это слова Эмбер о том, что бывший супруг применял к ней насилие перед ее появлением на ток-шоу Джеймса Кордена в декабре 2015 года. Теперь же, согласно документам, полученным изданием The Blast, становится ясно, что и здесь она могла солгать. Стилистка актрисы Эмбер Саманта МакМиллен утвеждает, что никаких следов побоев на лице Эмбер не было:

На протяжении всего дня 16 декабря 2015 года я могла точно видеть, что у Эмбер не было никаких видимых отметин, порезов или других травм. Это касается и ее лица, и всего тела, – говорится в заявлении МакМиллен.

В случае, если вина актрисы по обоим инцидентам будет доказана, Эмбер грозит до трех лет тюрьмы. Причем, по закону штата Калифорния, преступен не только сам факт фальсификации улик и показаний, а само желание это сделать. И судя по показаниям новых свидетелей разбирательства, такое желание у актрисы могло быть.

Джонни Депп и Эмбер Херд

Напомним, конфликт между Джонни Деппом и Эмбер Херд начался после их развода в 2016 году, когда последняя обвинила актера в применении к ней физической силы и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы, а Джонни долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на нее в суд. За клевету, порочащую свое имя, он потребовал 50 миллионов долларов. Судебное разбирательство продолжалось вплоть до последних дней, а не так давно достоянием общественности стали аудиозаписи, из которых стало очевидным, что Эмбер сама не раз поднимала руку на Джонни. 23 марта началось финальное судебное разбирательство, которое должно поставить точку в отношениях этой пары. Незадолго до него в поддержку актера также высказались его бывшая супруга Ванесса Паради, а также его коллеги Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.