 

Врачи выявили два штамма коронавируса у жителя Иркутска

10.04.2020, 12:09, Разное

Работники медицины выявили у жителя Иркутска два штамма нового вила коронавируса. В связи с этим у человека болезнь протекала в крайне сложной форме в сопровождении определенных проблем.
По словам врачей, житель Иркутска контактировал одновременно с двумя носителями коронавируса. Один из них посетил Бурятию, а второй возвратился в Россию после посещения другого государства. По причине присутствия в организме двух штаммов инфекции Covid-19 заболевание протекало довольно непросто и медикам не удалось сохранить жизнь пациенту. Подобный инцидент произошел прежде на территории Исландии, где у местного жителя тоже выявили пару штаммов вируса.

В январе нынешнего года в РФ заработал оперативный штаб, задачей которого является противодействие распространения коронавируса. Власти страны перекрыли границу с Китаем, приостановили чартерные рейсы между двумя странами. С 20 марта были отменены ограничения на поставки товаров первой необходимости, включая и таможенные. В РФ до конца апреля введен режим нерабочего времени с сохранением зарплат сотрудникам предприятий.



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