СК заочно обвинил одного из напавших на Российский центр науки и культуры в Киеве

10.04.2020, 12:08, Новости дня

Жителя Екатеринбурга Юрия Изотова привлекли к уголовной ответственности в рамках дела о нападении на Российский центр культуры и науки в Киеве в 2018 году, сообщила пресс-служба СК.

По информации следствия, 18 февраля 2018 года Изотов совместно с россиянином Михаилом Агафоновым и другими лицами принял участие в антироссийской акции, организованной руководителем «Организации украинских националистов» Николаем Коханивским, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе акции Изотов и другие участники напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, забросали камнями и другими предметами фасад здания, разбили окна, причинили крупный материальный ущерб.

«В связи с наличием информации о том, что Изотов скрывается от российских правоохранительных органов за пределами России, следствием приняты меры к организации его международного розыска», – говорится в сообщении.

Обвинение Изотову предъявили заочно.

Ранее СК заочно обвинил россиянина Михаила Агафонова, который в 2018 году совершил нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве.

В июле СК РФ возбудил уголовное дело в отношении лидера запрещенной «Организации украинских националистов» (ОУН) Николая Коханивского за публичные призывы к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве.

Напомним, 18 февраля прошлого года неонацистская группировка «Организация украинских националистов» (ОУН) напала на здание Росструдничества в Киеве на Подоле. Днем ранее радикалы также устроили погром в здании Россотрудничества, испортив стены и уничтожив флаг России.