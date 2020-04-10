Мелания Трамп призывает американцев носить маски

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10.04.2020, 12:06, Новости дня

Первая леди США Мелания Трамп опубликовала в «Твиттере» свою фотографию в защитной маске, чтобы убедить американцев следовать рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

«В то время как в CDC продолжают изучать распространение COVID-19, они рекомендуют людям носить тканевые маски в публичных местах, где может быть сложно соблюдать принципы социального дистанцирования, – например, в продуктовых магазинах и аптеках. Помните, это не заменяет собой социальное дистанцирование. Это другая рекомендация, чтобы помочь защитить нас всех», – рассказала г-жа Трамп в видеоролике, опубликованном в «Твиттере».

Ранее первая леди неоднократно публиковала такие объявления по поводу рекомендаций CDC в своем аккаунте, на который подписано 13,7 миллиона пользователей, однако это первый случай, когда она сама надела маску.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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