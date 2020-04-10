 

Мнучин допускает возможность открытия экономики в мае

10.04.2020, 12:06, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин допустил возможность открытия американской экономики в мае.

Когда в ходе интервью каналу CNBC министру задали вопрос о том, верит ли он в такую возможность, Мнучин сказал: «Да».

«Я думаю, это случится, как только президент будет удовлетворен медицинскими вопросами», – добавил Мнучин.

Он также сказал, что администрация «делает все возможное, чтобы американские компании и американские трудящиеся вернулись к работе и чтобы пока у них были средства, необходимые для ведения дел».

Экономика США по-прежнему фактически поставлена на паузу в связи с мерами по сдерживанию коронавируса.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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