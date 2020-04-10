На Чукотке разрешили ходить в салоны красоты, в Удмуртии – совершать пробежки: две трети регионов РФ ослабили карантинные меры

10.04.2020, 12:05, Новости дня

Власти 56 из 85 российских регионов за последние сутки смягчили ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

Большинство регионов, ослабивших ограничения, расширило список предприятий, которые могут работать во время продленных до 30 апреля нерабочих дней.

Большинство регионов расширило список предприятий, которые могут работать во время нерабочих дней, объявленных в России до 30 апреля включительно. В этот список включены системообразующие производства и социально важные организации – многофункциональные центры, службы занятости, нотариальные и страховые компании, а также оптики, химчистки. В некоторых регионах власти разрешили работать магазинам, которые продают стройматериалы и садовый инвентарь.

Например, в Архангельской области, Алтайском крае и Приморье жители могут беспрепятственно ездить на дачу и находиться в самоизоляции там. В Хакасии разрешили гулять с детьми недалеко от дома, в Удмуртии – совершать пробежки, соблюдая дистанцию.

Правительство Чукотки на период нерабочих дней и режима самоизоляции разрешило работать кинотеатрам, баням и соляриям. Власти также решили смягчить режим самоизоляции на период до 14 апреля: людям можно будет выходить из дома на рыбалку и за продуктами и услугами, причем, не только в ближайший магазин или пункт сервиса.

Также регионы смягчили и некоторые ограничения всеобщего режима самоизоляции для жителей.

В это же время ряд российских регионов усилили карантинные меры. Власти Башкирии, где подтверждено 22 случая заражения коронавирусом, ввели полный запрет на выход из дома в определенные часы для граждан в возрасте от 65 лет и для несовершеннолетних.

Власти Якутии распространили режим полной самоизоляции еще на два района, где выявлены зараженные. Ранее он действовал для двух районов и двух городских округов. В Чувашии и Оренбурге, где зарегистрировано 17 и 22 случая заражения соответственно, ввели обязательную самоизоляцию для приезжающих граждан.

2 апреля президент РФ Владимир Путин продлил из-за коронавируса “нерабочий режим” в России до конца апреля и дал в его рамках расширенные полномочия региональным властям по введению режима чрезвычайной ситуации. Именно региональные власти с этого момента могут определять, какие именно предприятия будет работать в этот месяц, а какие нет, и какие именно ограничительные меры для людей будут вводиться в регионе в это время.

В России количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки выросло на 1 786 человек в 57 регионах и утром 10 апреля достигло 11 917 человек (+ 17,6%) в 82 регионах. За минувшие сутки в России умерли 18 пациентов с коронавирусом, за весь период в стране от COVID-19 умерли 94 человека. Выписаны из больниц по выздоровлению 97 человек, за весь период по России выписаны из больниц 795 пациентов.