 

Кыргызстан выплатит заразившимся коронавирусом медикам $2500, в случае смерти – $12500

10.04.2020, 12:05, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПравительство Кыргызстана определило размер компенсаций медицинским работникам в случае их заражения или смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает кыргызская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В случае заражения коронавирусом при исполнении служебных обязанностей медики получат компенсацию в 200 тысяч сомов (около $2500), размер выплат семье в случае смерти составит 1 миллион сомов (около $12500).

Накануне Министерство здравоохранения страны сообщило, что по факту массового заражения врачей коронавирусом будет проведено расследование – в город Ош уже отбыла группа специалистов инфекционного контроля. По данным Минздрава, среди заразившихся медработников – врачи, медсестры, инфекционисты, лаборанты, эпидемиологи, работники кухни и прачечной.

В Кыргызстане, по данным ведомства, общее число заболевших медработников достигло 39: 21 – в Ошской области, 8 – в Джалал-Абадской, по одному – в Чуйской и Баткенской областях. В столице Кыргызстана Бишкеке коронавирусом заразились восемь врачей.

 



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