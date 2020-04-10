В Минспорта заявили о готовности провести международные соревнования в России

10.04.2020, 11:56, Новости дня

Россия готова помочь международным спортивным федерациям в организации у себя мероприятий в случае улучшения ситуации с коронавирусом, сообщил министр спорта Олег Матыцин.

«Если возникнет необходимость помощи нашим международным федерациям, в том числе квалификаций Игр-2020, то мы будем готовы принять такие соревнования. РФ будет готова протянуть такую руку помощи, но главные приоритеты – здоровье и безопасность. Когда будет это обеспечено, то мы будет думать о возобновлении турниров», – передает РИА «Новости» слова Матыцина.

По его словам, из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в РФ было приостановлено или отменено более 1 тыс. спортивных мероприятий.

«Мы были вынуждены приостановить или отменить более 1000 спортивных мероприятий. Когда я говорю о цифре, включая всероссийский и межрегиональный уровень, этот механизм, важная составляющая деятельности в спорте, она пострадала. И мы надеемся, что как только это будет преодолено, мы дадим спортсменам возможности наверстать», – сказал Матыцин.

Он добавил, что надеется на солидарность международного спортивного сообщества из-за ситуации с коронавирусом.

«Очень надеюсь на солидарность международного спортивного сообщества в ситуации с коронавирусом, мы готовы протягивать руку помощи в этой ситуации. Мы были вынуждены приостановить все мероприятия, закрыть базы, вузы. Самое главное – здоровье спортсменов, наших детей. Также для нас важным является поддержка тренеров», – сообщил Матыцин.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

По данным ВОЗ, больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 395 тыс. 30 человек. Далее следуют Испания (146 тыс. 690), Италия (139 тыс. 422), Германия (108 тыс. 202) и Китай (83 тыс. 249).

За последние сутки в РФ подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.