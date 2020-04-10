Названа дата появления первого пациента с коронавирусом

10.04.2020, 11:54, Разное

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал о первом человеке, заболевшем коронавирусом. По его мнению, “нулевой пациент” возник в октябре 2019 года, сообщает издание “Известия”.

Эксперт отметил, что у болезни длительный инкубационный период, и это затрудняет поиски первого заразившегося. “Сложная задача для математиков и биоинформатиков”, – подчеркнул Павел Волчков.

Вирусолог добавил, что российские врачи борются с распространением инфекции лучше, чем их американские, итальянские и испанские коллеги. Однако, чтобы победить коронавирус, России стоит перенять опыт у КНР, где ввели жесткие меры, сообщает URA.ru.