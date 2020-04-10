 

Названа дата появления первого пациента с коронавирусом

10.04.2020, 11:54, Разное

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал о первом человеке, заболевшем коронавирусом. По его мнению, “нулевой пациент” возник в октябре 2019 года, сообщает издание “Известия”.

Эксперт отметил, что у болезни длительный инкубационный период, и это затрудняет поиски первого заразившегося. “Сложная задача для математиков и биоинформатиков”, – подчеркнул Павел Волчков.

Вирусолог добавил, что российские врачи борются с распространением инфекции лучше, чем их американские, итальянские и испанские коллеги. Однако, чтобы победить коронавирус, России стоит перенять опыт у КНР, где ввели жесткие меры, сообщает URA.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Хорда во время чумы

26.03 / В следующем месяце подписчики Stadia Pro получат ещё 5 бесплатных игр

02.04 / Мнение: Коронавирус хуже войны, уход Роснефти из Венесуэлы и невозможность спасти цены на нефть

12.03 / Как рождается любовь: рассказывают Артем Овчаренко и Анна Тихомирова

24.03 / Вслед за гречкой и туалетной бумагой россияне стали скупать презервативы

07.03 / Эндокринолог назвала главные ошибки при похудении

23.02 / В Москве экстренно госпитализировали актера театра Табакова

07.04 / Мнение: Превосходство в поле

21.03 / Заболевший коронавирусом COVID-19 князь Монако Альберт II рассказал о своём состоянии

06.04 / Сотрудник Meizu рассказал об улучшении ночного режима оболочки Flyme

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска