Роспотребнадзор рекомендовал ограничить передвижения работников в обед

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10.04.2020, 11:53, Новости дня

Роспотребнадзор рекомендует работодателям ограничить выход работников за территорию организации во время обеденного перерыва с целью обеспечения безопасности на фоне пандемии коронавируса.

«Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В случае отсутствия столовой на территории предприятия работникам необходимо выделить отдельную комнату для приема пищи. При этом там должно быть раковина для мытья рук и дозатор антисептика. 

Роспотребнадзор отмечает, если в организации есть столовая, сотрудники должны отправляться на обед строго по графику. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась против повсеместных жестких ограничений из-за коронавируса.



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