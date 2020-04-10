Андрей Аршавин стал социальным курьером

10.04.2020, 11:53, Разное

Андрей Аршавин проявил гражданскую сознательность и стал социальным курьером. Футболист доставляет продукты питания пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

В настоящий момент в РФ действуют карантинные правила и режим самоизоляции. В связи с этим многие люди, особенно старшего поколения, не покидают собственные квартиры. Оказавшись в данных обстоятельствах, они нуждаются в предметах первой необходимости, продуктах питания и медикаментах. Всем этим их стараются снабжать волонтёры из различных организаций. Как стало известно, Андрей Аршавин теперь также присутствует в их числе, став социальным курьером. Футболист присоединился к акции, которую устроила “Яндекс.Лавка”, о чём официально объявили на странице футбольного клуба “Зенит” в социальной сети Twitter.



В публикации сообщает, что один из новых доставщиков уже работает и находится на маршрутах, помогая гражданам старше 65 лет. Отмечается, Андрей Аршавин получил маску, перчатки, дезинфицирующие средства, а также у него измерили температуру. К посту прилагается фотография, демонстрирующая спортсмена во время одного из визитов к пожилому человеку.