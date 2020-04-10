 

Андрей Аршавин стал социальным курьером

10.04.2020, 11:53, Разное

Андрей Аршавин проявил гражданскую сознательность и стал социальным курьером. Футболист доставляет продукты питания пожилым людям, находящимся на самоизоляции.
В настоящий момент в РФ действуют карантинные правила и режим самоизоляции. В связи с этим многие люди, особенно старшего поколения, не покидают собственные квартиры. Оказавшись в данных обстоятельствах, они нуждаются в предметах первой необходимости, продуктах питания и медикаментах. Всем этим их стараются снабжать волонтёры из различных организаций. Как стало известно, Андрей Аршавин теперь также присутствует в их числе, став социальным курьером. Футболист присоединился к акции, которую устроила “Яндекс.Лавка”, о чём официально объявили на странице футбольного клуба “Зенит” в социальной сети Twitter.


В публикации сообщает, что один из новых доставщиков уже работает и находится на маршрутах, помогая гражданам старше 65 лет. Отмечается, Андрей Аршавин получил маску, перчатки, дезинфицирующие средства, а также у него измерили температуру. К посту прилагается фотография, демонстрирующая спортсмена во время одного из визитов к пожилому человеку.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Мнение: Отдельные территории

15.03 / В базе FCC появились данные о новом смартфоне среднего уровня LG K51

14.03 / Технологии: Разыскиваются добровольцы на тестирование вакцины от коронавируса. Последние новости медицины

05.02 / Названы последствия отказа от сахара для здоровья

19.03 / Скандалы: Новый срок для принцессы

10.02 / Семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к срокам от 6 до 18 лет колонии

27.03 / Эксперты рассказали, что случиться со смартфоном Huawei P40 Pro при падении

26.02 / Мнение: Письмо: “Хорошо бы выучить какие-нибудь фокусы”

18.02 / “Ох уж эти детки”: Глюкоза спокойно отреагировала на короткую стрижку дочери

17.02 / Состояние заболевшего сына Марии Кожевниковой ухудшилось

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска