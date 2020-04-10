Хоккеист Малкин рассказал о «реальной катастрофе» в США из-за коронавируса

10.04.2020, 11:48, Новости дня

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в прямом эфире Instagram с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки рассказал о «реальной катастрофе» в Нью-Йорке из-за коронавируса.

Малкин отметил, что Китай, где медицина находится на высоком уровне, справился с пандемией, а вот Италии это не удалось.

«В Нью-Йорке сейчас реальная катастрофа, в Манхэттене все сжато. Там трупов привозят даже в их Центральный парк. А некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фейк. Мои друзья там не выходят на улицу», – приводит его слова «Спорт-Экспресс».

«Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга – это кошмар», – добавил спортсмен.

По последним данным, в США выявлено 468 тыс. 895 случаев коронавируса, умерли 16 тыс. 697 человек.

СМИ писали, что ситуация с катастрофическим распространением коронавируса в Нью-Йорке напоминает события в итальянской Ломбардии, только масштабы эпидемии в США еще более пугающие.