Экипаж МКС поздравил дочь конструктора Королева с юбилеем
10.04.2020, 11:48, Новости дня
Экипаж Международной космической станции (МКС) поздравил из космоса с 85-летним юбилеем Наталию Королеву, дочь советского ученого и конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева.
Видео поздравления было опубликовано изданием «Ридус».
«Мы искренне поздравляем Наталию Сергеевну с днем рождения. Она достойная дочь своего отца и большой ученый. Наталия Сергеевна посвящает массу времени популяризации космонавтики. Желаем ей долгих лет плодотворной деятельности», – говорят космонавты.
Наталия Королева является известным хирургом, доктором медицинских наук и лауреатом Государственной премии СССР. У нее трое детей. Старший сын – доктор медицинских наук Андрей Королев – занимает должность директора Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии. Второй сын – Сергей Королев – занимается предпринимательской деятельностью. Третий ребенок – дочь Мария Королева – тоже стала врачом.
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