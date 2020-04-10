Экипаж МКС поздравил дочь конструктора Королева с юбилеем

10.04.2020, 11:48, Новости дня

Экипаж Международной космической станции (МКС) поздравил из космоса с 85-летним юбилеем Наталию Королеву, дочь советского ученого и конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева.

Видео поздравления было опубликовано изданием «Ридус».

«Мы искренне поздравляем Наталию Сергеевну с днем рождения. Она достойная дочь своего отца и большой ученый. Наталия Сергеевна посвящает массу времени популяризации космонавтики. Желаем ей долгих лет плодотворной деятельности», – говорят космонавты.

Наталия Королева является известным хирургом, доктором медицинских наук и лауреатом Государственной премии СССР. У нее трое детей. Старший сын – доктор медицинских наук Андрей Королев – занимает должность директора Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии. Второй сын – Сергей Королев – занимается предпринимательской деятельностью. Третий ребенок – дочь Мария Королева – тоже стала врачом.