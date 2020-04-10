В Москве первый водитель остановлен за нарушение карантина

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10.04.2020, 11:48, Новости дня

На Московской кольцевой автодороге остановили водителя, выписанного после лечения от коронавируса и обязанного соблюдать домашний карантин, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В пресс-службе сообщили ТАСС, что 22 марта он поступил в стационар НИИ им. Склифосовского с острой коронавирусной инфекцией, а 4 апреля был выписан. Выздоровевший житель был обязан соблюдать домашний карантин до 18 апреля.

Это первый подобный случай в Москве, подчеркнули в департаменте.

В пресс-службе уточнили, что автомобиль нарушителя отправили на спецстоянку, а водителя в сопровождении полиции отвезли в больницу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что проходящий амбулаторное лечение москвич с легкой формой коронавируса решил погулять, однако уже спустя два часа его задержали и отправили на стационарное лечение в инфекционную больницу № 2.

За минувшие сутки в РФ подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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