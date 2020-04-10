 

С просьбой о поставках аппаратов ИВЛ к РФ обратились больше 30 стран

10.04.2020, 11:30, Новости дня

Более 30 стран в условиях пандемии обратились к РФ с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

Бочаров сообщил, что в министерстве хотят «использовать эту ситуацию для того, чтобы выйти на международные рынки». В ведомстве считают, что «у нас есть все для того, чтобы сконцентрировать наши мощности, потенциал – не только в области аппаратов ИВЛ, но и других сложных медицинских приборов и до конца года создать специальную программу», передает РИА «Новости».

«Министерство промышленности, да и другие министерства – экономического развития, Росстандарт готовы оказать поддержку (…) Больше 30 государств сейчас обращаются к РФ с просьбой о поставке этой продукции», – добавил он.

Напомним, в РФ за стуки выявили 1 тыс. 786 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах. Выздоровели 795 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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