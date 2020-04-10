Сенатор: Властям Праги воздастся по заслугам

10.04.2020, 11:30, Новости дня

«Ясно, что ни о какой реставрации памятника речи не идет. Произошло это на волне националистического угара местечковых властей Праги. И им воздастся по заслугам», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя ситуацию вокруг памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

«Согласно действующему российскому законодательству, это уголовное преступление, – сказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. – Возбуждено уголовное дело, министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с тем, чтобы были проведены необходимые следственные действия».

«Кроме того, поступок властей Чехии – это морально-этическое, нравственное преступление людей, которые не чтут память своих предков, не помнят своей истории и совершают кощунственное деяние. Этот поступок будет иметь юридические последствия», – добавил сенатор.

«В Чехии утверждали, что памятник будет реставрирован или перемещен в другое место. Но судя по тому, как варварски его снесли – ничего общего с правдой эти заявления не имеют. Все это происходит на волне националистского угара со стороны местечковых властей Праги, которые пытаются таким образом получить сомнительные политические дивиденды», – подчеркнул Клинцевич.

«Земля круглая, жизнь долгая. И каждому из этих деятелей воздастся по заслугам. По поводу инцидента будут проведены все соответствующие расследования, направлены документы во все международные инстанции, в которых представлена Россия, включая Интерпол. Многим по этому поводу еще придется почувствовать себя неуютно», – заключил сенатор.

Напомним, 3 апреля при помощи крана и канатов в Праге снесли памятник Ивану Коневу. 9 апреля министр обороны Сергей Шойгу написал письмо главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару, в котором попросил передать Москве снесенный памятник. Прага отказалась пойти навстречу российской стороне.

Позднее в Праге заявили, что перемещение памятника маршалу не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией, а недавно принятые в РФ законы по этому поводу еще изучат юристы.

При этом во вторник президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества в РФ и за рубежом.

Это позволило Следственному комитету России завести уголовное дело о сносе памятника маршалу Коневу в Праге.