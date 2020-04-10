Мнение: Коронавирус открыл элитам простые истины

10.04.2020, 11:30, Разное

Пандемия коронавируса создает новую реальность прямо на наших глазах. И дело вовсе не только в карантинных ограничениях или проблемах бизнеса – это лишь верхушка происходящего. Главное в другом – мы видим, как страшная болезнь помогает оздоравливать российское общество. Особенно ту ее часть, которая относится к чиновникам и предпринимателям, то есть самым успешным представителям российского государства. Коронавирус резко и эффективно осуществляет то, чего годами добивалось руководство страны – национализацию элит.

Целыми десятилетиями отдельные представители чиновничества и бизнеса всегда имели под рукой специальный «тревожный чемоданчик» – на случай эмиграции из России. И люди во власти, и просто богатые зачастую припасали за рубежом запасные аэродромы, дома, поместья, усадьбы. Получали иностранное гражданство (что сегодня, кстати, для чиновников законом запрещено). Отправляли за границу детей. Проводили за границей отпуска. Лечились в лучших зарубежных клиниках. Открывали вклады в зарубежных банках.

Да, у них были для этого рациональные побуждения. Кто спорит, жить в РФ последние тридцать лет действительно было непросто. И это позволяло многим людям рассматривать свою Родину только как некое временное пристанище, неудобное, дикое пространство, где они просто делают деньги (причем не всегда законно).

А после того, как эти деньги сделаны – все эти люди планировали навсегда покинуть свою страну. И спокойно доживать свои дни в тех странах, где созданы территории уюта и комфорта. Где и быт, и медицина, и образование, и климат – гораздо лучше (по крайней мере, так им казалось). При том, что они сами ничего не делали для того, чтобы улучшить в РФ быт, образование и медицину.

Да и зачем улучшать что-то у себя дома, если в любой момент можно получить уже готовое за границей? Все эти люди думали, что заграница встретит их в любом случае с радостью. А идеальным пропуском к счастливой жизни за рубежом станут привезенные из РФ деньги.

Правда, временами оказывалось, что Западу куда больше нужны вовсе не эмигранты из России, не люди, а их капиталы. Хотя и капиталы – с большими оговорками. Порою требовалось еще и доказать происхождение этих средств. Принес деньги? – нет, этого мало, а ну-ка, зайчик, попляши! Докажи, что не украл их. Что, не можешь? Ну тогда, может, и простим тебя – если поделишься информацией о своей стране, о ее секретах…

Но даже несмотря на это, многие продолжали молиться на Запад и его порядки. Думать, что если не они, то их дети точно полностью интегрируются в западное общество. Станут своими. И что они будут оттуда, из-за границы смотреть на то, какие «ужасы и страсти» происходят в «вечно проблемной» России. И смеяться над теми, кто остался на Родине.

И вдруг грянул коронавирус. Для понимания того, что такое российский патриотизм, настал момент истины. И для осознания, насколько на самом деле эффективно российское государство. И действительно ли наших людей ждут с объятиями за рубежом.

Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что западные страны принимают во время карантина только своих сограждан. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в РФ им меньше заражаются и болеют! В итоге многие из тех чиновников и бизнесменов, которые покупали в свое время недвижимость за рубежом, теперь спешно пытаются от нее избавиться.

Конечно, сегодня мы еще не знаем, чем закончится пандемия этой заразы. Где будет больше жертв, а где меньше. Какая страна окажется более пораженной, а какая отделается наименьшим ущербом. Но тенденция уже складывается более чем наглядная. В то время, как США, Италия и Испания погружены в настоящий мрак – РФ встречает вирус с гораздо меньшим количеством инфицированных и жертв.

И помогает встретить ее во всеоружии наследие, оставленное Советским Союзом. То, что создано нашими отцами, дедами и прадедами. Десятилетия назад подготовленные мобилизационные мощности, не сокращенные за время реформ больничные койки, способная выпускать аппараты ИВЛ оборонная промышленность, советская противотуберкулезная вакцина. То есть – все то, что либо полностью отсутствует, либо едва-едва осталось на Западе.

И это в то время, когда в больницах Нью-Йорка врачи вынуждены вместо халатов надевать мешки из-под мусора. Когда США воруют у Германии и Канады медицинские маски. А Евросоюз оказался организацией-импотентом, абсолютно неспособной помочь своим странам-участникам.

Наконец-то всем тем, кто надеялся на заграницу, становятся ясны простые истины. Нам всем придется жить здесь, в России. Делать ее лучше своими руками. Самим налаживать здесь, дома пристойную жизнь – и не искать счастья где-то на стороне. Создавать достойное будущее своим детям на той земле, которая оставлена нам нашими предками.

Жаль только, что для понимания столь элементарных вещей приходится платить столь высокую цену, как глобальная эпидемия.