 

Ягудин повторил олимпийскую программу 2002 года во дворе на роликах

10.04.2020, 11:30, Разное

Олимпийский чемпион 2002 года фигурист Алексей Ягудин вновь окунулся в атмосферу триумфа. Он показал импровизированную постановку «Зима», катаясь на роликовых коньках во дворе дома.
«Машина времени» в условиях социального дистанцирования перенесла легендарного российского спортсмена в Солт-Лейк-Сити, где в одиночном мужском катании он завоевал золотую награду. Серебро досталось Евгению Плющенко, также представителю России. Видео короткой программы чемпион выложил в своем Instagram-аккаунте, порадовав не только Татьяну Тарасову и Николая Морозова, но и своих многочисленных поклонников. О «позитивном карантине» они пишут в ленте, отмечая прекрасную спортивную форму Ягудина. «И в костюм прежний поместились!» — восхищаются благодарные зрители.

Несмотря на небольшие ошибки, тренеры остались довольны катанием своего подопечного. Сам же спортсмен просит учесть свой возраст «за 40», хотя зрители, они же судьи, без размышления поставили Алексею Ягудину высшие баллы.



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