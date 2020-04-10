Банки продлят срок действия платежных карт на три месяца из-за карантина

Не потрібно йти в банк, щоб перевипустити платіжну картку

💡Перемагаємо труднощі разом! Закінчився строк дії банківської картки? 💳 Не потрібно йти в банк, щоб перевипустити нову.Банки продовжують термін дії карток, строк яких закінчився під час карантину, на три місяці.Звернися у свій банк – 📲телефоном або 💻 онлайн – та дізнайся подробиці. Залишайся вдома – спілкуйся з банком онлайн. 🙏 Бережи себе.Твій #турботливийНБУ

Posted by Національний банк України on Neljapäev, 9. aprill 2020