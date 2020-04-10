 

Банки продлят срок действия платежных карт на три месяца из-за карантина

10.04.2020, 11:25, Новости дня

Банки Украины продлят срок действия платежных карт в случае, если он закончился во время карантина. Об этом сообщается в видеоролике Национального банка Украины (НБУ) в Facebook.

НБУ сообщает, что для продления срока действия или перевыпуска платежной карты в банк идти не нужно – достаточно позвонить или связаться онлайн.

Срок карт будет продлен на три месяца в связи с карантином.

Не потрібно йти в банк, щоб перевипустити платіжну картку

💡Перемагаємо труднощі разом! Закінчився строк дії банківської картки? 💳 Не потрібно йти в банк, щоб перевипустити нову.Банки продовжують термін дії карток, строк яких закінчився під час карантину, на три місяці.Звернися у свій банк – 📲телефоном або 💻 онлайн – та дізнайся подробиці. Залишайся вдома – спілкуйся з банком онлайн. 🙏 Бережи себе.Твій #турботливийНБУ

Posted by Національний банк України on Neljapäev, 9. aprill 2020

Как сообщало издание “LIGA. Закон”, банковская система Украины во время эпидемии коронавируса работает по-новому. Финучреждения частично перешли на режим дистанционной работы, обеспечивают больше услуг онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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