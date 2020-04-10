Черновол заявила, что к ней пришли с обыском следователи Госбюро расследований

10.04.2020, 11:25, Новости дня

Следователи Государственного бюро расследований сегодня проводят обыск в доме бывшего народного депутата Татьяны Чорновол.

“Приехал ко мне спецназ ГБР по делам Майдана”, – написала она на своей странице в Facebook.

Приїхав до мене спецназ ДБР по справі Майдану Posted by Тетяна Чорновол on Neljapäev, 9. aprill 2020

Экс-нардеп опубликовала предоставленное ей постановление об обыске. В документе говорится, что Черновол подозревают в “убийстве по сговору и особо опасным для жизни людей способом” в феврале 2014 года.

Кроме того, в постановлении говорится, что, по версии следствия, Черновол инициировала захват офиса Партии регионов на улице Липской в Киеве.

В марте издание “Обозреватель” со ссылкой на собственные источники в Офисе генерального прокурора Украины писало, что Черновол будут вменять поджог офиса Партии регионов, в результате которого погиб один человек. По информации издания, погибший грабил сейф в здании и задохнулся во время пожара. По официальной информации, в тот день в офисе ПР погиб сторож.

Кроме того, Черновол будут обвинять в организации всех движений 18 февраля – в этот день начался завершающий этап Революции достоинства.

Организованное оппозицией шествие (“Мирний наступ”) в правительственном квартале было разогнано силовиками и титушками.

В этот день погибли 22 евромайдановца, пятеро сотрудников МВД Украины и сторож штаба Партии регионов, который митингующие подожгли бутылками с зажигательной смесью.

Гибель милиционеров стала для властей поводом объявить антитеррористическую операцию, которая привела к штурму Майдана в ночь на 19 февраля.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГБР, в результате противостояний пострадали 2,5 тыс. человек, погибли 78 протестующих и 13 правоохранителей.