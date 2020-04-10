Поездку Зеленского в Оман оплатила его супруга – Офис президента

10.04.2020, 11:25, Новости дня

Перелет президента Украины Владимира Зеленского в Оман и проживание в отеле в январе этого года оплатила его жена Елена Зеленская.

Это следует из ответа главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака на запрос народного депутата от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко, копию документа он опубликовал в Telegram 9 апреля.

Ермак подчеркнул, что поездка Зеленского в Оман “не имела официального статуса, осуществлялась с частной целью и за свои деньги”.

“Перелет президента Украины вместе с женой в Оман регулярным рейсовым самолетом, а также проживание в отеле были осуществлены за счет собственных средств жены главы государства – Елены Зеленской”, – сказано в ответе.

Глава Офиса президента не ответил на вопрос Гончарука, сколько сотрудников Управления государственной охраны сопровождали Зеленских в поездке и за чей счет оплачивалась их работа, ссылаясь на государственную тайну.

Также Ермак не сообщил, какие документы во время поездки подписал глава государства.

“Относительно результатов визита и подписания документов, пользуясь случаем, еще раз подчеркиваем, что президент не осуществлял государственный официальный визит в Оман”, – сказано в ответе.

5 января издание “Страна” написало, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что “он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги”. “В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне”, – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

5–6 января в ОПУ проинформировали, что в Омане Зеленский встретился с министром иностранных дел страны Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди. Судя по опубликованным ОПУ фотографиям, в поездке Зеленского сопровождал Ермак, который тогда был помощником президента.

Зеленский прервал визит в связи с катастрофой самолета “Международных авиалиний Украины” в Иране 8 января.

В феврале в ОПУ признали, что поездка президента в Оман не носила официального характера и не оплачивалась из госбюджета.

В Управлении госохраны сообщили, что на командировку сотрудникам УГО, которые сопровождали президента и его семью в Оман, выделили 74,3 тыс. грн.

Во сколько Зеленскому обошлась поездка в Оман, в Офисе президента не информировали. Глава государства пока не вносил изменения в декларацию по поводу январского отпуска.