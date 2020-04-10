В английской премьер-лиге определили 11 лучших футболистов сезона

10.04.2020, 11:20, Новости дня

В английской премьер-лиге определили символическую сборную сезона на основе статистических показателей футболистов чемпионата. Составлением рейтинга занимался Sky Sports.

Эксперты телеканала в выборе ключевых игроков опирались на 34 показателя: успешные атакующие действия, забитые голы, количество побед клуба, или наоборот промахи, потери мяча.

В результате исследования символическая сборная из 11 футболистов была составлена по схеме 4-3-3 и выглядит следующим образом:

вратарь Каспер Шмейхель ("Лестер), защитники Вирджли ван Дейк, Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд (все — "Ливерпуль"), а также Джеймс Тарковски ("Бернли"), полузащитники Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити") и Джек Грилиш ("Астон Вилла"), а также нападающие Мохамед Салах и Садио Мане (оба — "Ливерпуль"), а также Рауль Хименес ("Вулверхэмптон").

Напомним, что чемпионат Англии, как практически все спортивные мероприятия в мире, приостановлен. Еще часть турниров перенесена или отменена вовсе из-за пандемии коронавируса.