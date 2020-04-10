Депутаты горсобрания Сочи сдали тест на коронавирус

10.04.2020, 11:20, Новости дня

Депутатам Городского собрания Сочи пришлось сдать тест на COVID-19 из-за коллеги. Накануне у женщины выявили коронавирусную инфекцию, сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на председателя горсобрания Виктора Филонова. Сейчас она госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Как выяснилось, вирусом пациентка заразилась от своих родителей.

Напомним, на Кубани диагноз "коронавирус" подтвердился еще у 20 человек. 11 из них – в Сочи, 4 – в Геленджике, 3 – в Краснодаре и 2 – в Анапе. Как рассказали представители Роспотребнадзора по региону, в Анапе вирусом заразились двое несовершеннолетних — 5 и 17 лет, а в Геленджике — подросток 16 лет. Самому старшему пациенту 72 года.

Всего в крае было выявлено 105 заболевших. 15 из них уже выписали домой. Четыре человека сейчас в тяжелом состоянии, состояние 22 оценивается как средней тяжести.

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ГТРК "Кубань"