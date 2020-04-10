Торговые сети предупредили о дефиците из-за госрегулирования цен

10.04.2020, 11:20, Новости дня

Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о дефиците из-за планируемого госрегулирования цен, сообщается в обращении ассоциации, подписанном X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другими.

Торговля обеспечивает более 20% ВВП России, 16% рабочих мест в стране.

Ритейлеры сообщили, что уже отказались от торговых наценок на социальные продукты. Из-за резкого падение курса рубля выросла себестоимость продуктов питания у производителей. Розничные сети получили и продолжают получать от поставщиков товаров уведомление о повышении цен в среднем на 5-15%, поставщики готовы увеличить отпускные цены даже на 20%, 30% и 50%.

Поэтому рост цен неизбежен, особенно из-за импортных продуктов – заканчиваются запасы заграничных товаров, купленных при низком курсе доллара и евро, а новые закупки будут сделаны на иностранную подорожавшую валюту.

При этом рентабельность крупнейших ритейлеров по чистой прибыли остается низкой: по итогам 2019 года не превышает 2% (для Х5 – 1,5%, "Магнита" – 1,2%, "Лента" имеет отрицательную рентабельность в 0,5%).

"АКОРТ считает своим долгом предостеречь от применения резких и упрощенных механизмов регулирования наценки на всех этапах производства продуктов питания", — отмечается в заявлении ритейлеров.

"Установление предельной наценки конкретного товара ниже себестоимости его производства или продажи — гарантия быстрого дефицита этого товара", — предупредили в АКОРТе.

Если будет невыгодно производство и продажа продуктов, товаров из-за госрегулирования цен, то это приведет к прекращению этого производства. В итоге будет потеряна "миллионы рабочих мест, остановка предприятий и нарушение логистической инфраструктуры продовольственной безопасности".

Минпромторг также считает крайне нежелательным принимать нерыночные и чрезвычайные меры по регулированию цен на продукты, сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Предложения ряда депутатов Госдумы о регулировании наценок на продукты может погубить всю торговую отрасль вместе с аграриями и другими производителями продуктов.