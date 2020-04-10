 

ФАС РФ проверит информацию об увеличении цен на продукты

10.04.2020, 11:17, Разное

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ регулярно получает жалобы от граждан по поводу увеличения цен на продукты. Сотрудники исполнительного органа проверят информацию, рассмотрев каждый поступивший сигнал.
В настоящий момент в РФ введён карантинный режим и действуют особые правила. Многим предпринимателям пришлось временно отказаться от деятельности. Кроме того, на фоне развития мировой эпидемии глобальная экономика в целом и российская в частности испытывает нагрузки. В связи с этим наблюдается рост цен некоторых товаров, но не все подорожания обусловлены актуальной ситуацией, некоторые расценки поднимаются без обоснованной причины. Потребители жалуются на это, и в ФАС РФ намерены проверять всю поступающую информацию.

Граждане обращаются не только в ведомство напрямую, но и к депутатам различных советов. Недавно Вячеслав Володин передал премьер-министру Михаилу Мишустину просьбу взять под личный контроль ценообразование продуктов питания. В настоящий же момент сотрудники регулирующего ведомства готовятся к проверкам.

Представители ФАС РФ напоминают россиянам, те всегда могут обратиться по горячей линии и оставить жалобу, если какая-то из торговых сетей завышает стоимость продукции. Кроме того, в складывающихся обстоятельствах орган исполнительной власти изменил порядок мониторинга цен, перейдя на ежедневный режим. Чтобы осуществить данную задачу, к Федеральной антимонопольной службе присоединятся активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), информирует “ГлобалМСК”.



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