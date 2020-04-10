Собянин сказал, кого первым стоит поддержать на фоне пандемии

10.04.2020, 11:16, Новости дня

Первыми поддержку от государства должны получить те секторы бизнеса, которые выведены из оборота решениями властей на фоне пандемии коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Что важно, конечно, сегодня первые точечные решения по оказанию содействия должны быть тем секторам, которые просто выведены из оборота нашими решениями», – сказал мэр в интервью РИА «Новости».

По его словам, главной мерой поддержки предприятий в условиях изоляции является разрешение на работу до тех пор, насколько это возможно.

«Первая главная мера – это все-таки дать большинству предприятий продолжать работу… их нужно поддерживать, давать возможность работать до тех пор, насколько это возможно. Закрыть никогда не поздно», – отметил Собянин.

В качестве примера Собянин привел строительный комплекс, поскольку у него самый большой коэффициент привлечения ресурсов и людей. Собянин пояснил, если закрыть стройку, то работу могут потерять не только те, кто находится на месте строительства, но и проектировщики, поставщики комплектующих изделий.

Мэр столицы отметил, что сейчас разрабатывается поэтапная система поддержки экономики по мере нарастания проблем.

«Меры должны быть связаны с решениями Центрального банка, правительства Российской Федерации и местных властей. Вот, в комплексе они должны поддерживать всю систему, экономическую систему страны, но сбалансированно, потому что мы должны понимать, что завтра это не закончится ничего», – сказал он.

Ранее президент Владимир Путин определил российские компании, которым власти в связи с кризисом из-за коронавируса должны помогать в первую очередь. Также глава государства заявил, что нельзя останавливать экономику и работу системообразующих предприятий страны.