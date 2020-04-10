Журналиста Николая Сванидзе уличили в несоблюдении самоизоляции

10.04.2020, 11:16, Новости дня

Блогер Илиас Меркури в своем проекте «Кто гуляет в карантине» заявил, что историк и журналист Николай Сванидзе вернулся из Литвы 6 марта и не остался на добровольном карантине, хотя первый случай коронавируса был зафиксирован в прибалтийской республике еще 28 февраля.

Меркури в своем блоге на YouTube напомнил, что недавно Сванидзе призывал к жестким мерам по борьбе с распространением коронавируса. «Только сам эти меры игнорирует. Николай Карлович вернулся из Литвы 6 марта, а там, как мы знаем, первый случай заражения был выявлен 28 февраля. (…) Думаете, Сванидзе сел на карантин у себя дома? Нет. 13 марта пришел на «Эхо Москвы», а 19 марта Сванидзе был замечен в районе улицы маршала Василевского – просто гулял. Именно 19 марта в Москве было выявлено 98 случаев заражения коронавирусом», – напомнил блогер.

Меркури записал целую серию разоблачающих видео о том, что как известные личности нарушают карантин. Так, ранее он рассказал, как самоизоляцию отказались соблюдать музыкальный критик Артемий Троицкий, депутат Совета депутатов Кунцевского района Денис Шендерович и журналист Леонид Парфенов.

По словам блогера, кинокритик Антон Долин в начале марта путешествовал по Европе, но когда вернулся в Москву – не стал соблюдать режим самоизоляции и посетил несколько светских мероприятий. Аналогичным образом поступил общественный деятель, оппозиционер Сергей Бойко.

Меркури уличил в нарушении карантина вернувшуюся из Израиля муниципального депутата из Санкт-Петербурга и бывшего пресс-секретаря «Открытой России» Михаила Ходорковского Наталью Грязневич.

Также, по информации блогера, российский политик Леонид Гозман, вернувшись из Австрии 2 марта, не предпринял мер для самоизоляции, и начал посещать мероприятия с большим количеством людей.

За минувшие сутки в РФ подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах.

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