В Москве задержали торговцев фальшивыми тестами на коронавирус

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10.04.2020, 11:09, Разное

Сотрудники отдела экономической безопасности ГУ МВД Москвы и области пресекли попытку сбыта контрафактных тестов на коронавирус. Подозреваемые задержаны.
Правоохранители заметили на одной из интернет-платформ объявление о продаже тестов на выявление коронавируса. При попытке сбыта 350 единиц по 2300 рублей за каждую были задержаны трое жителей Подмосковья. Оказалось, они реализовывали вакуумные пробирки для забора крови, содержащие неизвестного вещество.

Все изделия направлены на экспертизу. Подозреваемые, против которых возбуждено уголовное производство, находятся на подписке о невыезде. Ведется расследование.



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