 

Россия договорилась о поставках в Африку штурмовых лодок БК-10

10.04.2020, 11:08, Новости дня

«Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) начал реализацию первого за 20 лет контракта с одной из стран Африки южнее Сахары, заказчику будут поставлены штурмовые лодки БК-10, сообщили в пресс-службе компании-спецэкспортера.

«АО «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступило к реализации недавно подписанного первого внешнеторгового контракта с иностранным заказчиком из Африки южнее Сахары на поставку скоростных штурмовых лодок БК-10 проекта 02450 АО «Концерн «Калашников», входящего в госкорпорацию «Ростех», – передает ТАСС сообщение компании.

По словам главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, заключенный контракт «стал первым за последние 20 лет документом на поставку финальной продукции для военно-морских сил российского производства в Африку южнее Сахары».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / В Госдуму внесли проект поправок по голосованию об изменении Конституции

09.04 / Daily Mail рассказала, как США планировали вторгнуться в Британию ради её спасения

10.02 / Костюм джедая, вентиляция и голое тело. Самые экстравагантные наряды на церемонии “Оскар 2020”

27.03 / Заводы в США и Европе начали отказываться от саудовской нефти

25.03 / В Днепре с 26 марта пользоваться общественным транспортом смогут только медики и работники предприятий критической инфраструктуры

28.03 / Миллионы для школьников: началась “Большая перемена”

17.03 / Ford приостановил производство машин и двигателей в Европе

05.02 / Мужчина пытался покончить с собой и случайно вылечился от рака

18.02 / Анкара заявила о готовности оттеснить сирийские войска

07.02 / В Управлении госохраны прокомментировали сообщения о вооруженном человеке возле президиума Рады

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска