Собянин заявил о поддержке Путиным почти всех мер по коронавирусу в Москве

10.04.2020, 11:08, Новости дня

Почти все меры, которые реализуются в Москве в целях борьбы с распространением коронавируса, согласованы и поддерживаются президентом Владимиром Путиным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Президент ежедневно, в ежедневном режиме контролирует, что происходит у нас. Практически все меры, которые мы реализуем в Москве, проговорены с ним и согласованы, более того, получают его активную поддержку», – сказал Собянин в интервью РИА «Новости».

Мэр отметил, что несколько десятков федеральных клиник, федеральных университетов для работы с борьбой с коронавирусом берутся «в оборот» по прямому поручению президента, по распоряжению председателя правительства. На контроле у главы государства и все решения, связанные с закрытием границ, полетов, согласование мер по самоизоляции и так далее.

Собянин подчеркнул, что указ президента Путина о нерабочей неделе вышел вовремя, большинство москвичей тогда прислушались к рекомендациям властей.

За сутки в РФ подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.