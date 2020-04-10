Немецкие СМИ назвали три фактора низкой смертности от коронавируса в Германии

10.04.2020, 11:08, Новости дня

Немецкие СМИ предположили, почему в Германии количество смертей от нового коронавируса ниже, чем в среднем по миру.

В Германии на почти 111 тыс. официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом приходятся, по данным на 9 апреля, порядка 2 тыс. 200 смертей. Почти столько же умерло в соседних Нидерландах и Бельгии, однако там численность населения составляет соответственно 17 и 11,5 млн человек, тогда как в ФРГ – 83 млн жителей, пишет Deutsche Welle.

В Италии на 140 тыс. официально инфицированных пришлось около 17 тыс. 700 смертей, в Испании на 152 тыс. – 15 тыс. 200, во Франции при 82 тыс. выявленных случаях заражения число летальных исходов приближается к 11 тыс. случаев. Кроме того, в США за сутки стали умирать порядка 2 тыс. человек – примерно столько же, сколько в Германии за все время эпидемии.

При этом возможность занижения цифр в Германии отвергается – страна характеризуется активным гражданским обществом, сильной оппозицией и наличием независимых СМИ, потому, как указывает издание, подобные попытки быстро стали бы достоянием гласности

Немецкие СМИ указывают на три ключевых фактора, способствующих относительно низкой смертности из-за коронавируса в Германии: это специфика распространения вируса, уровень немецкой системы здравоохранения и дисциплинированность населения.

Профессор Ханс-Георг Кройсслих, возглавляющий отдел вирусологии в клинике Гейдельбергского университета, сообщил газете The New York Times, что коронавирус в Германии начался «как эпидемия среди горнолыжников». Этим он объяснил низкий средний возраст инфицированных в стране.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), координирующего в качестве государственного учреждения борьбу с эпидемией, в ФРГ абсолютному большинству заболевших COVID-19 (70 процентов) от 15 до 59 лет, средний возраст инфицированных – 49 лет.

Таким образом, специфика распространения вируса в Германии состоит в том, что на первом этапе, до принятия радикальных мер, его подхватили преимущественно молодежь и люди среднего возраста, обладающие, как правило, более сильным иммунитетом, чем пожилые.

Среди них было много отпускников, которые инфицировались в барах и дискотеках на итальянских и особенно австрийских горнолыжных курортах, а затем заразили людей своего круга.

Еще двумя крупными рассадниками коронавируса в Германии стали большая карнавальная вечеринка в районе Хайнсберг на западе страны (в результате там заразились 15% населения) и праздник пива в баварском городке Миттертайхе – и это, как указывает издание, мероприятия, на которые пожилые и хронически больные люди обычно не ходят.

В Италии же на ранней стадии не распознанные на тот момент носители вируса занесли его в больницы, где вскоре многие пациенты стали жертвами новой болезни. Когда в Германии в конце марта в доме престарелых в Вольфсбурге заразились сразу 72 постояльца и 17 умерли, Кристиан Дростен, директор Института вирусологии при берлинской клинике Шарите, расценил это как начало новой фазы эпидемии в стране, которая будет сопровождаться растущим числом летальных исходов. Такой прогноз подтвердил 9 апреля RKI.

К концу марта в Германии уже действовали карантин и режим самоизоляции, а немецкая система здравоохранения успела прицельно подготовиться к борьбе с COVID-19: больницы высвободили дополнительные койки для приема инфицированных, составили экстренные графики работы и дежурств врачей и медперсонала, по мере возможностей запаслись масками, защитными костюмами и медикаментами.

Министерство здравоохранения ФРГ еще 12 марта заказало 10 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у немецкой компании Dragerwerk – в дополнение к уже имевшимся 25 тыс. машин. Выполнение заказа идет полным ходом: например, больницы Берлина, располагавшие в начале марта 1 тыс. 100 аппаратами, теперь, по сообщению газеты Tagesspiegel, могут обеспечить вентиляцию легких уже 1 тыс. 600 пациентам. К концу апреля эта цифра должна вырасти до 1 тыс. 800, к лету до 2 тыс. 200. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил 9 апреля, что на данный момент по всей стране свободны 10 тыс. мест в отделениях интенсивной терапии.

Кроме того, немецкие клиники приняли на лечение почти 200 пациентов с COVID-19 из Франции, Италии и Нидерландов, а бундесвер (вооруженные силы ФРГ), по данным Der Spiegel, предоставил партнеру по НАТО Великобритании 60 мобильных аппаратов ИВЛ.

Также практически во всех публикациях СМИ про причины низкой смертности в Германии от SARS-CoV-2 указывается на то, что в ФРГ население активно тестируют на вирус. Однако сами по себе тесты жизни не спасают – они позволяют выявлять инфицированных, но шесть из семи заболевших COVID-19, сообщил 9 апреля министр Шпан, лечатся в Германии амбулаторно.

Решающее значение имеет то, насколько строго инфицированные соблюдают в домашних условиях карантин. Кроме того, немцы прислушались к канцлеру ФРГ Ангелы Меркель, которая еще 18 марта в своем телеобращении к нации настоятельно просила всех максимально сократить социальные контакты. С такими же рекомендациями постоянно обращались к своим избирателям и многие другие немецкие политики.

Все это способствовало тому, что число смертей от коронавируса в Германии пока оказывается куда менее высоким, чем могло бы быть в условиях пандемии.

Напомним, в РФ за стуки выявили 1 тыс. 786 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.