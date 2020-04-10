Разговор с лидерами России и Саудовской Аравии внушил Трампу некоторый оптимизм
10.04.2020, 11:00, Новости дня
ВАШИНГТОН – В преддверии объявления о договоренности по добыче нефти между ОПЕК и другими странами президент США Дональд Трамп, президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман провели трехсторонний телефонный разговор.
«У нас состоялся большой разговор о добыче нефти, ОПЕК и о том, как сделать так, чтобы дела в нефтяной отрасли шли лучше, чем сейчас, – рассказал Трамп в начале ежедневного брифинга рабочей группы по борьбе с коронавирусом. – Это был очень хороший разговор».
Пандемия COVID-19 привела к резкому падению спроса на топливо, что вызвало снижение цен и поставило под угрозу рабочие места в нефтяной отрасли.
В четверг ОПЕК и ее партнеры во главе с Россией договорились коллективными усилиями сократить объем добычи нефти более чем на одну пятую. Ожидается, что США и другие страны-производители нефти присоединятся к ним, чтобы поддержать цены.
Однако беспрецедентное сокращение на 15 миллионов баррелей в день все равно не доведет объемы добычи до такого уровня, чтобы не переполнялись хранилища, о чем Трамп упомянул в ходе пресс-конференции.
«Нефть сегодня не продается, – сказал он. – Мы храним миллионы баррелей нефти. Никто бы никогда не подумал, что такое возможно».
В то время как в администрации выражают надежду, что эпицентры, в том числе Нью-Йорк, проходят пик эпидемии, все больше внимания уделяется вопросу о том, когда открывать американскую экономику, которая фактически встала на паузу из-за вируса.
«Мы должны действовать ответственно», – отметил вице-президент Майк Пенс, заверив, что власти будут следить за отчетами органов здравоохранения.
В администрации вскоре объявят о создании второй рабочей группы, которая сосредоточится на экономической стороне вопроса.
Трамп дал понять, что хочет поскорее вернуть бизнес в нормальный режим, однако обещал прислушиваться к рекомендациям своей рабочей группы по поводу сроков снятия ограничительных мер. Как сообщается, некоторые из помощников президента призывают открыть компании с 1 мая.
Некоторые влиятельные люди хотят, чтобы новую рабочую группу возглавил экономист Артур Лаффер – противоречивая фигура в своей области. Лаффер, которому Трамп в прошлом году вручил медаль, десятки лет агитирует за сокращение налогов, утверждая, что это окупается быстрым ростом экономики.
Критики Лаффера настаивают, что на практике это почти никогда не происходит.
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