 

В районе Аляски перехвачены два российских военных самолета

10.04.2020, 11:00, Новости дня

Истребители ВВС США в среду перехватили два российских патрульных самолета в районе Аляски, сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Как сообщается в «Твиттере» NORAD, американские истребители F-22 перехватили два российских самолета Ил-38 при вхождении в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски.

Как заявляют в NORAD, российские самолеты, которые используются для выслеживания подлодок, были перехвачены над Беринговым морем, к северу от Алеутских островов, и не входили в воздушное пространство США или Канады.

Командующий NORAD генерал Терренс О’Шонесси в четверг рассказал каналу Fox News, что российские самолеты летели на расстоянии 50 миль от побережья Аляски. По его словам, Москва «хотела проверить, сможем ли мы среагировать».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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