Пасха: если все пойдём в храмы, то беды не избежать

10.04.2020, 11:00, Новости дня

Главный редактор «Блокнота» Олег Пахолков о том, как Светлый праздник может повлиять на пандемию коронвируса.

Скоро Пасха, Светлое Воскресенье Господне, любимый праздник, который не смог убить даже Советский Союз. Все красили яйца и так далее.

Но 99%, что он совпадет либо с плато, либо с ростом пандемии с России. И мы наделаем огромное количество глупостей, если все вместе придем в храмы.

В каждом храме собираются сотни, тысячи человек, все стоят плечом к плечу. И даже один зараженных в таких условиях заразит всех. Мы помним, как в Италии все ходили на футбол, правительство смалодушничало, на закрыло трибуны. А потом оказалось, что там были в основном молодые люди, которые переносили болезнь в легкой форме, но в этом время заражали очень многих. Уехали на горнолыжные курорты, где заразили многих туристов, в том числе русских.

Ребята, давайте сделаем так, чтобы Светлый праздник Пасхи не омрачился бы этим футбольным примерно, чтобы не оказалось, что через 5-10 дней число заболевших коронавирусом зашкалило.

Я понимаю священнослужителей, что они не могут закрыть храмы. Самое разумное было бы закрыть церкви и вести видеоотрансляции. Я знаю, что многие храмы готовятся к видеотрансляции.

Давайте все друг друга поддержим, давайте в этом году воздержимся от похода в храм на Пасху. Чтобы через 5-10 дней не пойти по итальянскому сценарию. И еще Пасха это всегда хорошая погода, всегда желание выпить хотя бы с соседом.

Давайте же в этом году выпьем в кругу семьи, давайте без соседа. Не чокаться, не слюнявить один стакан, одну бутылку.

Большая просьба, давайте держать на Пасху дистанцию. Чтобы Светлый праздник стал тем временем, когда пандемия пойдет на спад, а не взлетела вверх как ракета.

Помогите священникам! Не могут они вам в лоб сказать: «не приходите!» Не могут закрыть храмы.

Всех люблю! Всем добра!